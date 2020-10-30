Представлено основні цифри проекту Державного бюджету на 2021 рік

Про це інформує прес-служба Міністерства фінансів.

Як відомо, Верховна Рада повинна прийняти проект держбюджету на 2021 рік вже 5 листопада.

У документі рівень ВВП очікується в розмірі 4,5 трлн гривень, а його зростання прогнозується на рівні 4,5%.

Що стосується доходів бюджету, то в Кабміні прогнозують 1071 млрд гривень (+92,3 млрд грн в план 2020 року), а витрати будуть на рівні в 1350 млрд. тобто, дефіцит, за прогнозами уряду, складе як мінімум 279 млрд.

Середня зарплата українців на місяць - 13600 гривень, а споживча інфляція повинна скласти 7,3%.

Основні витрати держбюджету на 2021 рік передбачені: на підвищення мінімалки до 6500 гривень (понад 41 млрд), на оборонноздатність країни (267 млрд), на освіту (174 млрд + на доплати вчителям 21,2 млрд), на медицину - (156 млрд), на соцзахист (324 млрд), на ПФУ (204 млрд) і на розвиток інфраструктури (150 млрд).

Раніше ми розповідали, що в держбюджеті на 2021 рік передбачено підвищення пенсій і зарплат працівникам державного сектора, проте були скорочені витрати на субсидії і пільги.

Більш того, в бюджеті хочуть збільшити витрати на Раду і Кабмін. У 2021 році на Верховну Раду планують витратити 2 млрд 288 млн гривень – це на 244 млн, або майже на 12% більше.

Що стосується субсидій на комуналку, то витрати на ці пільги хочуть скоротити на 2,7 млрд.якщо цього року в бюджет заклали 39,3 мільярда, то наступного запланувати витратити на 36,6 мільярда гривень. Але влада запевняє, що пільг нібито вистачить на всіх українців.

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