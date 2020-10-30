На офіційній сторінці телешоу "Танці з зірками" у Instagram з'явився анонс наступного випуску програми, а також розкрита головна інтрига, озвучена в попередньому випуску шоу.

Нагадаємо, тоді ведучий шоу Юрій Горбунов і Тіна Кально стали обговорювати, хто міг би приєднатися до них під час ефіру. Кароль запропонувала Катю Осадчу, яка є дружиною Юрія Горбунова, може скласти їм компанію. Однак шоумен не проти запросити Дана Балана, з яким Тіні приписують пристрасний роман. Але сама співачка лише загадково посміхнулася, повідомляє Politeka.

"У десятому прямому ефірі тебе чекає багато сюрпризів і один з них-спеціальний виступ українського співака і випускника шоу # голоскраїни KHAYAT (@ ado.khayat). Не пропусти телепрем'єру нового ліричного хіта артиста "Темно» в" містичний вечір "на паркеті # танциззірками вже цієї неділі", – сказано в повідомленні.

Глядачі почали активно обговорювати цю новину, висловлюючи різні припущення, зокрема про те, що чи з'явиться Дан Балан в новому ефірі "Танців з зірками".

"Тіна з Даном ось хто круто! Хто ещо некруто! Може для вас але не для мене!хто моя думка Khayat звісно крутий, але... хочеться, щоб прийшов ще й Дан Балан , А краще ще й MARUV, це ж Містичний Вечір все таки. Також хочеться побачити MELOVIN , бо в нього в новий трек "Dancing With The Devil" (Якщо я правильно написав) , буде уявлень 31 жовтня на його закритому концерті і більшості людей хочеться почути цю нову пісню , бо на його закритий концерт потраплять не всі А ви теж молодці,постійно незрозумілі натяки ,ми надумаємо вже,це зрозуміло,ми дуже чекаємо,а потім тільки розчаровуємося,нас все вже досталооооооо,почуйте нас будь ласка Як я рада,що Дано не ведеться на брудні інтриги від плюсів,вже не знаєте куди його ім'я впихнути,щоб пропіарити чергове сумне шоу!Дан-молодець, сказав, що більше його не буде на цих шоу,і слово своє тримає! Спасибі велике, за 🤫 і як там ви ще про Балана відповідали, спасибі просто, людське від усієї ДТ, не буде так і скажіть, нахера це все, навіщо тоді відповідаєте на коменти зі згадуванням його, можна тоді просто не відповідати?даєте помилкові надії, реально дістали знову всі коменти про Балана.А варіант що він просто не хоче туди йти, ніхто не допускає?Запитайте краще у нього, заваліть директ, коменти.Він то вже напевно скаже, чекати його чи ні. Якщо Дан не хоче, так і скажіть, але не мучте нас🙏 🙏 🙏", - пишуть телеглядачі.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль підігріла чутки про роман з Даном Баланом. У прямому ефірі відбулося повернення випускників проекту, які взяли участь у постановках разом з діючими учасниками.

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