На официальной странице телешоу "Танці з зірками" в Инстаграм появился анонс следующего выпуска программы, а также раскрыта главная интрига, озвученная в предыдущем выпуске шоу.

Напомним, тогда ведущий шоу Юрий Горбунов и Тина Кально стали обсуждать, кто мог бы присоединиться к ним во время эфира. Кароль предложила Катю Осадчую, которая является супругой Юрия Горбунова, может составить им компанию. Однако шоумен не против пригласить Дана Балана, с которым Тине приписывают страстный роман. Но сама певица лишь загадочно улыбнулась, сообщает Politeka.

"В десятом прямом эфире тебя ждет много сюрпризов и один из них - специальное выступление украинского певца и выпускника шоу # голоскраины KHAYAT (@ ado.khayat). Не пропусти телепремьеру нового лирического хита артиста «Темно» в «Мистический вечер» на паркете # танциззиркамы уже в это воскресенье", – сказано в сообщении.

Зрители начали активно обсуждать эту новость, высказывая различные предположения, в частности о том, что появится ли Дан Балан в новом эфире "Танців з зірками".

"Тина з Даном вот кто круто! Кто ещо некруто! Может для вас но не для меня!кто моё мнение KHAYAT звісно крутий , але... хочеться , щоб прийшов ще й Дан Балан , а краще ще й MARUV , це ж Містичний Вечір все таки. Також хочеться побачити MELOVIN , бо в нього в новий трек "Dancing With The Devil" (Якщо я правильно написав) , буде представлений 31 жовтня на його закритому концерті і більшості людей хочеться почути цю нову пісню , бо на його закритий концерт потраплять не всі А вы тоже молодцы,постоянно намеки непонятные ,мы себе надумаем уже,это понятно,мы очень ждём,а потом только разочаровываемся,нас все уже досталооооооо,услышьте нас пожалуйста Как я рада,что Дан не ведётся на грязные интриги от плюсов,уже не знаете куда его имя впихнуть,чтобы пропиарить очередное унылое шоу!Дан- молодец,сказал,что больше его не будет на этих шоу,и слово свое держит! Спасибо большое,за 🤫 и как там вы ещё про Балана отвечали,спасибо просто,человеческое от всей ДТ,не будет так и скажите,нахера это все,зачем тогда отвечаете на комменты с упоминанием его,можно тогда просто не отвечать?даёте ложные надежды,реально достали Опять все коменты про Балана.А вариант что он просто не хочет туда идти, никто не допускает?Спросите лучше у него,завалите директ,коменты.Он то уж наверняка скажет,ждать его или нет. Если Дан не хочет,так и скажите,но не мучайте нас🙏🙏🙏 ", – пишут телезрители.

Ранее мы писали, что Тина Кароль подогрела слухи о романе с Даном Баланом. В прямом эфире произошло возвращение выпускников проекта, которые приняли участие в постановках вместе с действующими участниками.

Напомним, что "запухшая" Кароль на фоне слухов о беременности удивила изменениями в фигуре: "Тиночку что-то разносит".

Как сообщала Politeka, редкие фото маленьких Тины Кароль и Дана Балана потрясли украинцев: "Божечки, реально похожи".

Также Politeka писала, что Кароль засветила лицо без косметики, поразив внешним видом: «Макияж превращает в тетку».