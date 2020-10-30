Телеведуча проекту "Орел і решка" Настя Івлєєва розкрила свою "справжню" зовнішність

Нове фото зірка соцмереж опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, дружина популярного російського репера Елджея вирішила поділитися зі своїми шанувальниками знімком з дитинства.

На фото — маленька брюнетка з очищами, з пишною зачіскою і синім бантом на голові. І єдина схожість з "нинішньою" Івлєєвою — томний погляд.

"Взагалі не впізнати, так?) ",- підписала Настя Івлєєва дитяче фото у своєму мікроблозі.

На томний погляд, за яким можна впізнати телеведучу "Орла і решки", звернула увагу її найкраща подруга і співведуча по тревел-шоу Юлія Коваль.

"Це точно ти?",- запитала співведуча по тревел-шоу Юлія Коваль.

"Так, брат! Ті ж сумні і задумливі очіща", - підтвердила дружина репера Елджея в коментарях.

"Ти така красива була,що сталося потім?", "Очища, що дивляться на вінішко"," вона в очікуванні появи Льоші на світ, ля причепурилася"," взагалі змінилася", - пожартували шанувальники в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Настя Івлєєва влаштувала Брудні танці на підлозі.

У себе в Instagram дівчина опублікувала ролик, на якому скомбінувала своє відео з уривком з легендарного фільму «Брудні танці». Івлєєва зображувала героїню фільму і разом з нею влаштувала Брудні танці прямо на підлозі.

"Який ваш улюблений фільм?» ,- підписала відео Зірка, яке встигли подивитися понад 2 млн осіб.

Нагадаємо, що Івлєєва втомилася мовчати і видала всю правду про стосунки з кращою подругою

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