Телеведущая проекта "Орел и решка" Настя Ивлеева раскрыла свою "настоящую" внешность

Новое фото звезда соцсетей опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

Так, жена популярного российского рэпера Элджея решила поделиться со своими поклонниками снимком из детства.

На фото - маленькая брюнетка с глазищами, с пышной прической и синим бантом на голове. И единственное сходство с "нынешней" Ивлеевой - томный взгляд.

"Вообще не узнать, да?)", - подписала Настя Ивлеева детское фото в своем микроблоге.

На томный взгляд, по которому можно узнать телеведущую "Орла и решки", обратила внимание ее лучшая подруга и соведущая по трэвел-шоу Юлия Коваль.

«Это точно ты?», — спросила соведущая по трэвел-шоу Юлия Коваль.

«Да, брат! Те же грустные и задумчивые глазища», — подтвердила жена рэпера Элджея в комментариях.

"Ты такая красивая была, что случилось потом?", "Глазища, смотрящие на винишко", "Она в ожидании появления Лёши на свет, ля прихорошилась", "Вообще изменилась", - подшутили поклонники в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Настя Ивлеева устроила грязные танцы на полу.

У себя в Инстаграм девушка опубликовала ролик, на котором скомбинировала свое видео с отрывком из легендарного фильма «Грязные танцы». Ивлеева изображала героиню фильма и вместе с ней устроила грязные танцы прямо на полу.

«Какой ваш любимый фильм?», - подписала видео звезда, которое успели посмотреть более 2 млн человек.

Напомним, что Ивлеева устала молчать и выдала всю правду об отношениях с лучшей подругой

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