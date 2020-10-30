Примадонна російської естради Алла Пугачова вразила пікантним образом

Як повідомляє Politeka, на одній з фан-сторінок співачки був опублікований знімок, який викликав ажіотаж.

На кадрі зображена Пугачова, що сміється поруч з невідомою дівчиною. На виконавиці сині джинси і біла блузка, причому помітно, що Примадонна "забула" про важливу частину туалету – зірка не одягла під блузку ліфчик.

Зроблений знімок в парку, жінки стоять на тлі лавочки, яка оточує клумбу з квітами.

"Яка це розкіш - бути таким, який ти є, без вічного бажання отримати за це відмінну оцінку", - сказано в підписі до кадру.

Фанати по-різному оцінили цей знімок, деяким зірка сподобалася, інші дорікають Аллу за зовнішність, яка не відповідає, на їхню думку, віку співачки.

"Зірка🥰 Без ліфчика ж жах 😵 люблю шикарна мається на увазі внутрішня свобода 👍 👍 👍 і ні від кого не чекає АБ похвали і схвалення. Заслужила👍 👍 👍 дівчатка, ви прекрасні! Посміхайтеся так частіше!❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🔥🔥🔥🔥 В саму точку, приймайте мене такою яка Я є незамінна ЛЕГЕНДА радянської естради АЛЛА Пугачова 👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏😘🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Алла Борисівна чудові! Що не впізнали другу? Галкін. Жарт Аллочка, ти прекрасна! Поруч дівчину не знаю, теж ефектна!❤️❤️❤️ Красуня. Супер яка вульгарна 🤗 🤗 🤗 як завжди чарівна.👏 👏 👏 👏 👏 Красуються, як маленькі діти, чекають похвали, смішно! Внутрішня свобода, дійсно, найважливіша! Вона не залежить від думки інших! Алла, ви молодець!"–- написали шанувальники.

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https://www.youtube.com/watch?v=mC_Y0hN1ZTk&t=1s