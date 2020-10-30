Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила пикантным образом

Как сообщает Politeka, на одной из фан-страниц певицы был опубликован снимок, который вызвал ажиотаж.

На кадре запечатлена смеющаяся Пугачева рядом с неизвестной девушкой. На исполнительнице синие джинсы и белая блузка, причем заметно, что Примадонна "забыла" о важной части туалета – звезда не надела под блузку лифчик.

Сделан снимок в парке, женщины стоят на фоне лавочки, которая окружает клумбу с цветами.

"Какая это роскошь — быть таким, какой ты есть, без вечного желания получить за это отличную оценку", – сказано в подписи к кадру.

Фанаты по-разному оценили этот снимок, некоторым звезда понравилась, другие упрекают Аллу за внешность, не соответствующую, по их мнению, возрасту певицы.

"Звезда🥰 Без лифчика😬😱 жуть😵 Люблю шикарная Имеется ввиду внутренняя свобода👍👍👍 И ни от кого не ждет АБ похвалы и одобрения. Заслужила👍👍👍 Девочки,вы прекрасны! Улыбайтесь так почаще!❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🔥🔥🔥🔥 В самую точку, принимайте меня такой какая я есть Незаменимая ЛЕГЕНДА Советской эстрады АЛЛА ПУГАЧЕВА 👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏😘🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Алла Борисовна великолепны! Что не узнали вторую? Галкин. Шутка Аллочка, ты прекрасна! Рядом девушку не знаю, тоже эффектная!❤️❤️❤️ Красотки. Супер Какая пошлятина 🤗🤗🤗 Как всегда неотразима.👏👏👏👏👏 Красуются,как маленькие дети,ждут похвалы,смешно! Внутренняя свобода,действительно,самая важная! Она не зависит от мнения других! Алла,вы молодец!", – написали поклонники.

Напомним, что Пугачева при живом Галкине украдкой пообнималась со старым другом: "Алла совсем...".

Как сообщала Politeka, моложавая Пугачева поразила цветущим видом с Галкиным и детьми: «В ее-то возрасте…».

Также Politeka писала, что пополнение в семье Аллы Пугачевой, первое фото: "Должна была родить...".

https://www.youtube.com/watch?v=mC_Y0hN1ZTk&t=1s