Актриса і зірка "Квартал 95" Олена Кравець знає, як здивувати шанувальників

Нове фото з'явилося в Instagram-акаунті, який присвячений актрисі Студії"Квартал 95".

На знімку можна побачити задоволену Олену Кравець, яка позує на тлі хвойного лісу.

Більш того, зірка "Квартал 95" тримає в руках капелюшок, яким прикриває "пікантні місця".

"Капелюх-атрибут неспішності, якийсь інший не мегаполісного життя, коли не потрібно бігти стрімголов", - йдеться в підписі до нового знімка, який був опублікований у фан-акаунті.

Шанувальникам припала до душі нова публікація, через що вони завалили її сотнями лайками і захопленими коментарями.

"Це точно помічено", "красуня", "неймовірна красуня, завжди сяєш як сонечко. А про капелюшок краще і не скажеш", - написали віддані фанати в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали, як Олену Кравець застукали в ліжку з молодим красенем.

Так, в мережі з'явився новий кадр зі зйомок "жіночого кварталу", на ньому розпатлана Кравець лежить в ліжку, накрившись ковдрою. На ній надіта біла сорочка поверх чорної майки. В руках вона тримає окуляри, які явно потрібні їй для того, щоб розглянути хлопця, який опинився у неї в ліжку.

Міхієнко в трусах і футболці закрив очі і тягнеться до Кравець, намагаючись поцілувати її. Олену цей момент явно не вражає.

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