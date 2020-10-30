Актриса и звезда "Квартал 95" Елена Кравец знает, как удивить поклонников

Новое фото появилось в Instagram-аккаунте, который посвящен актрисе Студии "Квартал 95".

На снимке можно увидеть довольную Елену Кравец, которая позирует на фоне хвойного леса.

Более того, звезда "Квартал 95" держит в руках шляпку, которой прикрывает "пикантные места".

"Шляпа - атрибут неспешности, какой-то другой не мегаполисной жизни, когда не нужно бежать сломя голову", - говорится в подписи к новому снимку, который был опубликован в фан-аккаунте.

Поклонникам пришлась по душе новая публикация, из-за чего они завалили ее сотнями лайками и восторженными комментариями.

"Это точно замечено", "Красавица", "Невероятная красотка, всегда сияешь как солнышко. А про шляпку лучше и не скажешь", - написали преданные фанаты в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, как Елену Кравец застукали в постеле с молодым красавцем.

Так, в сети появился новый кадр со съемок "Женского квартала", На нем растрепанная Кравец лежит в кровати, накрывшись одеялом. На ней надета белая рубашка поверх черной майки. В руках она держит очки, которые явно нужны ей для того, чтобы рассмотреть парня, который оказался у нее в кровати.

Михиенко в трусах и футболке закрыл глаза и тянется к Кравец, пытаясь поцеловать ее. Лену этот момент явно не впечатляет.

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