Розмір субсидій на комуналку залежить безпосередньо від доходів пільговиків
Про це в ефірі Україна 24 розповів заступник голови Мінсоцполітики Віталій Музиченко.
Так, топ-чиновник пояснив, як підвищення ціни на газ з листопада поточного року може вплинути на кінцевий розмір субсидії на ЖКГ.
"Збільшення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги тягне збільшення розміру субсидій. Механізм субсидій полягає в тому, що для домогосподарств визначається той обсяг платежу, який воно здійснює залежно від доходів. Оскільки доходи в даній ситуації не зміняться, а змінюються витрати, то вся додаткова сума витрат лягає власне на субсидії", - заявив Музиченко в ефірі телеканалу.
Безсоромна екс-ВІА Гра Котова розляглася в ліжку в чому мати народила: "Ти моя Зайка!"
Незграбний син Наташі Корольової і Тарзана спантеличив дитячими забавами: "Все зберу, зроблю відварчик…"
Російська Кардашьян задерла поділ сукні, показавши заборонені місця: "Принцеса Лея"
Аномальний листопад нагряне в Україну, синоптики оновили прогноз: "Погода буде дивувати..."
Крім цього, заступник голови Мінсоцполітики пояснив, від чого буде залежати кількість одержувачів субсидій на оплату комуналки і її розмір.
"Ми не прогнозуємо суттєвого зменшення одержувачів субсидій. Ситуація в тому, що у нас переважна більшість одержувачів субсидій - це люди похилого віку, пенсіонери. Орієнтовно від 70% до 80% ці домогосподарства складають", - відповів Музиченко на запитання журналіста.
Підсумовуючи, він додав, що розміри субсидій можуть коригуватися через зростання доходів українців у 2021 році (мінімалка/пенсії).
"Але вони (розміри субсидій - ред.) залежать від двох показників. Перший-це власне доходи, які ми з вами щойно проаналізували, другий - це тарифи. Подивимося, як себе будуть почувати тарифи, які будуть в державі, так як деякі з них у нас регулюються не державними органами, а ринком", - резюмував Музиченко в ефірі телеканалу.
Нагадаємо про урізанні субсидій і масових перевірках: кого позбавлять грошей на комуналку, "до 15 грудня..."
Як повідомляла Politeka про оформленні субсидій в опалювальному сезоні: як отримати пільгу і хто ризикує втратити гроші
Також Politeka писала, що Порядок отримання субсидій змінився, хто може втратити допомогу