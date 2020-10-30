Размер субсидий на коммуналку зависит напрямую от доходов льготников

Об этом в эфире Украина 24 рассказал замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Так, топ-чиновник объяснил, как повышение цены на газ с ноября текущего года может повлиять на конечный размер субсидии на ЖКХ.

"Увеличение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги влечет увеличение размера субсидий. Механизм субсидий заключается в том, что для домохозяйств определяется тот объем платежа, который оно осуществляет в зависимости от доходов. Поскольку доходы в данной ситуации не изменятся, а изменяются расходы, то вся дополнительная сумма расходов ложится собственно на субсидии", - заявил Музыченко в эфире телеканала.

Помимо этого, замглавы Минсоцполитики объяснил, от чего будет зависеть количество получателей субсидий на оплату коммуналки и ее размер.

"Мы не прогнозируем существенного уменьшения получателей субсидий. Ситуация в том, что у нас подавляющее большинство получателей субсидий - это люди пожилого возраста, пенсионеры. Ориентировочно от 70% до 80% эти домохозяйства составляют", - ответил Музыченко на вопрос журналиста.

Подытоживая, он добавил, что размеры субсидий могут корректироваться из-за роста доходов украинцев в 2021 году (минималка/пенсии).

"Но они (размеры субсидий - ред.) зависят от двух показателей. Первый - это собственно доходы, которые мы с вами только что проанализировали, второй - это тарифы. Посмотрим, как себя будут чувствовать тарифы, которые будут в государстве, так как некоторые из них у нас регулируются не государственными органами, а рынком", - резюмировал Музыченко в эфире телеканала.

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