Зараз Дженніфер Лопес, Ірину Шейк, Ані Лорак, Віру Брежнєву і Анну Седокову знають мільйони, зірки хваляться розкішним життям, але так було не завжди

Politeka.net згадувала, хто зі знаменитостей в дитинстві пройшов через бідність і море труднощів, але зміг вирватися на вершину, побудувати успішну кар'єру і здобути мільйони шанувальників.

Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк) виховувалася в інтернаті, куди її віддала мама, адже жінка не справлялася з вихованням трьох дітей самостійно. Голодне дитинство без нормальних умов і необхідної уваги батьків дуже загартували майбутню зірку.

Співачка Віра Брежнєва до того, як їй пощастило пройти кастинг в "ВІА Гру", теж подолала нелегкий шлях. Віра Галушка з трьома сестрами росла в бідній родині, в якій батько через травму став інвалідом. Майбутня артистка підробляла посудомийкою і нянею.

Всесвітньо відома модель Ірина Шейк народилася в Челябінській області РФ. Батько рано помер, а мати працювала у дві зміни.

Після школи Ірина Шайхлісламова переїхала до Челябінська, де отримувала вищу освіту в галузі маркетингу. Тільки кар'єру в цій сфері вона так і не побудувала, одного разу її помітили представники місцевого імідж-клубу і запропонували роботу моделі.

Анна Седокова з'явилася на світ у Києві. Батько пішов із сім'ї, коли дівчинці було всього п'ять років. Артистка з мамою і братом жили скромно. Після закінчення школи майбутня зірка вчилася в університеті культури і мистецтв, але коли вона пройшла кастинг в групу «ВІА Гра», її життя круто змінилася.

Співачка і актриса Дженніфер Лопес народилася у Бронксі (Нью-Йорк) у сім'ї пуерториканців, які погано розмовляли англійською. Сім'я тулилася в невеликій квартирі на околиці. Але Джей Ло з юних років знала, що хоче бути зіркою і прагнула до цього.

Нагадаємо, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні: "Вау, принцеси".

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