Артистки показывают на сцене свои лучшие и продуманные образы

Однако в реальной и повседневной жизни наряды, макияж и даже поведение знаменитостей отличается от того, что поклонники видят на экранах. Одни любят хвастаться фигурой без одежды, вторые стараются максимально оградить себя от внимания и скрываются от фотографов в толпе. Третьи же не боятся камер, но демонстрируют при этом далеко не такой свежий вид, как на обработанных фото в Инстаграм.

Представляем вашему вниманию топ-фото знаменитостей, которые удивляют в реальной жизни.

Светлана Лобода в реальной жизни выглядит еще ярче, чем на сцене, уверяют фанаты. Мама двух детей не только может похвастаться стройной фигурой, но еще и стильными образами. Вместе с детьми певица старается отдохнуть вдали от публики и практически весь отпуск она показывает себя без макияжа.

Веру Брежневу часто критикуют за неопрятный домашний вид без макияжа и укладок, а также злоупотребление фотошопом. При этом сама звезда подчеркивает, что много трудится над собой и не боится показывать себя такой, какая она есть.

Надя Дорофеева на личных кадрах практически всегда без макияжа и укладок. Певица не люибт замысловатые прически, поэтому почти всегда ее можно заметить с распущенными и слегка спутанными волосами.

Анна Седокова без макияжа начала показывать себя относителньо недавно, хотя после массовой критики в сети из-за фото, на котором Анну уличили в силньом фотошопе ее фигуры, она старается меньше обрабатывать снимки. Из-за хейта звезде даже пришлось показать, как выглядит ее фигура после троих родов в бикини на самом деле.

Настя Каменских против уколов красоты, поэтому постоянно говорит о том, как ухаживает за собой дома, как проводит утро "на спорте" и чем питается. Тем не менее, артистку критикуют за то, что она выглядит на фото не так, как на видео и на самом деле заметно толще, чем может показаться.

Ани Лорак в простом и домашнем виде можно заметить редко, так как она постоянно делает уколы красоты и ее кокольная мимики заметна без фотошопа особенно сильно. Фанаты часто удивляются тому, как Каролина скрывает и фигуру от лишнего внимания. Недавно после концерта звезду высмеяли за то, как она поправилась.

Тина Кароль в повседневной жизни вообще ненаносит макияж, старается одеваться просто и в обычную, непримечательную одежду и не скрывает, что желает уединения. Очень редко звезда делится домашними кадрами, однако в последнее время звезда начала показывать, как выглядит перед концертами или во время работы над музыкальными проектами в студии.

Напомним, Брежнева засветила своих сестер-красоток на редком фото и поразила историей: «В нашей семье всегда…»

Как сообщала Politeka, 38-летняя Брежнева нечаянно показала, как "помято" выглядит в обычной жизни: "Слетел фильтр".

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