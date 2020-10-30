Сейчас Дженнифер Лопес, Ирину Шейк, Ани Лорак, Веру Брежневу и Анну Седокову знают миллионы, звезды хвастаются роскошной жизнью, но так было не всегда

Politeka.net вспоминала, кто из знаменитостей в детстве прошел через бедность и море трудностей, но смог вырваться на вершину, построить успешную карьеру и обрести миллионы поклонников.

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) воспитывалась в интернате, куда ее отдала мама, ведь женщина не справлялась с воспитанием троих детей в одиночку. Голодное детство без нормальных условий и необходимого внимания родителей очень закалили будущую звезду.

Певица Вера Брежнева до того, как ей посчастиливилось пройти кастинг в "ВИА Гру", тоже преодолела нелегкий путь. Вера Галушка с тремя сестрами росла в бедной семье, в которой отец из-за травмы стал инвалидом. Будущая артистка подрабатывала посудомойкой и няней.

Всемирно известная модель Ирина Шейк родилась в Челябинской области РФ. Отец рано умер, а мать работала в две смены.

После школы Ирина Шайхлисламова переехала в Челябинск, где получала высшее образование в области маркетинга. Только карьеру в этой сфере она так и не построила, однажды ее заметили представители местного имидж-клуба и предложили работу модели.

Анна Седокова появилась на свет в Киеве. Ее отец ушел из семьи, когда девочке было всего пять лет. Артистка с мамой и братом жили скромно. После окончания школы будущая звезда училась в университете культуры и искусств, но когда она прошла кастинг в группу «ВИА Гра», ее жизнь круто изменилась.

Певица и актриса Дженнифер Лопес родилась в Бронксе (Нью-Йорк) в семье пуэрториканцев, которые плохо разговаривали на английском. Семья ютилась в небольшой квартире на окраине. Но Джей Ло с юных лет знала, что хочет быть звездой и стремилась к этому.

Напомним, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».

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