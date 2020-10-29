Анастасія Волочкова, Ксенія Собчак, Дженніфер Лопес, як і багато інших знаменитостей, спровокували своїми піар-романами справжню бурю в ЗМІ

Politeka.net згадувала, хто зі знаменитостей потрапляв у скандал, закрутивши стосунки заради піару.

Так, популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес в 2017 році нібито закрутила роман з репером Дрейком. Пара постійно перебувала під прицілами камер, а шанувальники не могли зрозуміти, що пов'язує двох артистів - любов або професія.

Через два місяці зірки повідомили про паузу, а пізніше співачка зізналася, що з Дрейком у неї тільки ділові стосунки.

Скандальна телеведуча Ксенія Собчак кілька років тому дружила з "сином д'Артаньяна" Сергієм Боярським, а пізніше опублікувала сторінку щоденника, в якому Сергій нібито просив її показати пікантні фото.

Потім Собчак стала всім розповідати, що Боярський "залишив їй шрам на серці". Сам же Сергій ніяк не коментував дії Ксенії. Досі залишається загадкою, що відбувалося між "друзями".

Кирило Андрєєв з групи «Иванушки International» раптово заявив, що крутив роман зі співачкою Жанною Фріске. Однак екс-продюсер «Иванушек» і «Блестящих» Олеся Сазикіна і батько покійної артистки не знали про стосунки знаменитостей. Тому вважають, що співак вирішив зловити "хайп" на темі трагедії Фріске.

Сім років тому російська балерина Анастасія Волочкова нібито закохалася в співака Миколу Баскова. Правда, багато хто не вірив в ці стосунки, вважаючи їх піаром.

Зірка все ж наполягала на тому, що у неї з Басковим дуже теплі стосунки. А сам артист зізнався, що колись з Волочковою він чудово провів час на Мальдівах.

Співачку Леді Гагу стали підозрювати в романі з актором Бредлі Купером, як раз коли він тільки розлучився з моделлю Іриною Шейк, і навіть називати розлучницею.

В результаті Леді Гага не витримала і розповіла, що її роман з актором був вигадкою для підігріву інтересу до фільму «Зірка народилася».

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