Анастасия Волочкова, Ксения Собчак, Дженнифер Лопес, как и многие другие знаменитости, спровоцировали своими пиар-романами настоящую бурю в СМИ

Politeka.net вспоминала, кто из знаменитостей попадал в скандал, закрутив отношения ради пиара.

Так, популярная певица и актриса Дженнифер Лопес в 2017 году якобы закрутила роман с рэпером Дрейком. Пара постоянно находилась под прицелами камер, а поклонники не могли понять, что связывает двух артистов - любовь или профессия.

Спустя два месяца звезды сообщили о паузе, а позже певица призналась, что с Дрейком у нее только деловые отношения.

Скандальная телеведущая Ксения Собчак несколько лет назад дружила с «сыном д'Артаньяна» Сергеем Боярским, а позже опубликовала страницу дневника, в котором Сергей якобы просил ее показать пикантные фото.

Потом Собчак стала всем рассказывать, что Боярский "оставил ей шрам на сердце". Сам же Сергей никак не комментировал действия Ксении. До сих пор остается загадкой, что происходило между "друзьями".

Кирилл Андреев из группы «Иванушки International» внезапно заявил, что крутил роман с певицей Жанной Фриске. Однако экс-продюсер «Иванушек» и «Блестящих» Олеся Сазыкина и отец покойной артистки не знали об отношениях знаменитостей. Поэтому считают, что певец решил поймать "хайп" на теме трагедии Фриске.

Семь лет назад российская балерина Анастасия Волочкова якобы влюбилась в певца Николая Баскова. Правда, многие не верили в эти отношения, считая их пиаром.

Звезда все же настаивала на том, что у нее с Басковым очень теплые отношения. А сам артист признался, что когда-то с Волочковой он отлично провел время на Мальдивах.

Певицу Леди Гагу стали подозревать в романе с актером Брэдли Купером, как раз когда он только развелся с моделью Ириной Шейк, и даже называть разлучницей.

В результате Леди Гага не выдержала и рассказала, что ее роман с актером был выдумкой для подогрева интереса к фильму «Звезда родилась».

Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес в прозрачном платье заткнула за пояс молоденьких моделей: "Круче вина".

Как сообщала Politeka, Собчак поразилась увеличению бюста звезды фильмов "Квартал 95": "Спи, дура, всё у тебя есть".

Также Politeka писала, что покрасневшая Волочокова после позора в цирке раскорячилась перед любовником: «Нет сил смотреть эти…».