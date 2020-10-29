Дружина знаменитого українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями розповіла про те, як їй вдалося позбутися зайвої ваги після пологів, і наочно показала результат

Лілія Яма поділилася новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому дружина хореографа зізналася, що за час вагітності набрала 17 кг і ще в пологовому будинку почала замислюватися про те, як їх позбутися.

За словами Лілії, вона ще зі школи любила спорт, тому рішення було прийнято легко.

"Практично відразу після пологів я відновила тренування в залі і вечірні пробіжки. У поєднанні з правильним харчуванням це допомогло відновити колишню вагу", - поділилася своєю історією жінка.

Вона також опублікувала свіжі фото. На них вона позує на природі в спортивному вбранні, який дозволив їй продемонструвати результати наполегливою роботою над своєю фігурою. Короткий топ і облягаючі легінси наочно доводять, що Лілія знаходиться у відмінній формі і її тренування точно дають про себе знати.

Підписники Лілії не змогли пройти повз такого поста.

"Дуже красиво", "дуже розкішна", "Ліля - ви дуже красива жінка. Ми всі жінки красиві, тільки забуваємо про це", "Природа прекрасна обидві фото шикарні ваша краса неймовірна", - пишуть люди.

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