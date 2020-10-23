Знаменитый хореограф, судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма удивил растрогал детским фото

Он выложил архивный снимок на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net. На нем танцор запечатлен еще маленьким мальчиком и с густой светлой шевелюрой. Будущая звезда позировал, прислонившись головой к стволу березы, по такому случаю он даже надел белую рубашку. Маленький Влад Яма на черном-белой фотогрфии счастливо улыбается в объектив камеры.

"Уже я. Ещё с волосами. ☺️", - подписал исторический кадр автор.

Пользователи соцсети прокомментировали публикацию Влада Ямы, многие обратили внимание, насколько похожи мужчины в его семье:

"Вы очень похожи на своего папу, а Ваш сын очень похож на Вас! 😁"; "Сын копия👏"; "Сынуля- ваша копия!!!"; "Сын очень похож на вас и на вашего папу"; "Теплое и искреннее фото🤗"; "Я подумала что это Лео😂🔥❤️"; "Вы очень похожи на отца и сын тоже))) У вашего отца сильный генотип)) Порода))) Красавцы👍🏼"; "Круто👍 Но лысина Влад, твоя изюминка".

Ранее Влад Яма поделился семейным снимком, на котором он вместе с женой Леоном и супругой Лилией запечатлен возле бара в летней одежде. Мальчик и оба родителя заказали себе по коктейлю и счастливо стукнулись бокалами. Многие поклонники и тогда заметили, что Леон похож на своего дедушку, Николая Яму, который работает в Запорожье начальником отдела образования.

Напомним, Влад Яма с обнаженным торсом ошеломил страстью с красоткой-женой: «Ну, вообще огонь».

Как сообщала Politeka, мускулистый Влад Яма из «Танців з зірками» изумил знойным видом после тренировки: "Красавчик и трудяга".

Также Politeka писала, что скандал Ямы из "Танців з зірками" и Леси Никитюк, танцор поразил признанием: "Я этого точно не планировал...".