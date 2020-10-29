Кім Кардашьян показала, як розважалася у воді з сестрою Кортні та іншими гостями на святкуванні свого дня народження

Днями відомій на весь світ зірці американських реаліті-шоу виповнилося 40 років. З цієї нагоди Кім організувала для своїх близьких розкішне свято на приватному острові. В Instagram красуня показала, як вони купалися в океані вночі.

На знімках можна побачити Кардашьян в компанії її сестри Кортні і подружок. При цьому Кім була одягнена в золотисту сукню з короткою спідницею і глибоким декольте, а Кортні постала в напівпрозорому і ще більш короткому вбранні зі срібних паєток.

На фото красуні щосили граються у воді недалеко від берега, а потім виходять на сушу з мокрим волоссям і нарядами.

"Нічне плавання", - лаконічно підписала кадри своїх розваг Кім.

Менш ніж за півгодини її пост набрав понад 600 тисяч лайків і безліч коментарів.

Варто відзначити, що в мережі активно обговорюють дороге свято, яке влаштувала Кім. Багато хто жорстко засуджує зірку за масові гуляння на приватному острові в розпал пандемії.

До цього ми писали, що Кім відпочиває зі своїми родичками в теплих краях, звідки порадувала шанувальників фото в купальнику.

Зірка постала в мікро-бікіні, виставивши на загальний огляд форми, завдяки яким прославилася на весь світ.

Крихітний купальник коричневого відтінку складався з трикутних клаптиків тканини, що тримаються на найтонших лямках.

Нагадавши, волога Кортні Кардашьян похвалилася втіхами із завидними красунями на приватному острові: "Краще тріо".

Як повідомляла Politeka, 40-річна Кім Кардашьян в золотому декольте показала, як відривалася на приватному острові.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян з сестричками показали ідеальні форми в мікро-бікіні: "Дівчатка просто...".