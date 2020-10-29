Ким Кардашьян показала, как развлекалась в воде с сестрой Кортни и другими гостями на праздновании своего дня рождения

На днях известной на весь мир звезде американских реалити-шоу исполнилось 40 лет. По этому случаю Ким организовала для своих близких роскошное празднество на частном острове. В Инстаграм красотка показала, как они купались в океане ночью.

На снимках можно увидеть Кардашьян в компании ее сестры Кортни и подружек. При этом Ким была одета в золотистое платье с короткой юбкой и глубоким декольте, а Кортни предстала в полупрозрачном и еще более коротком наряде из серебряных пайеток.

На фото красотки вовсю резвятся в воде недалеко от берега, а затем выходят на сушу с мокрыми волосами и нарядами.

«Ночное плавание», - лаконично подписала кадры своих развлечений Ким.

Менее чем за полчаса ее пост набрал более 600 тысяч лайков и огромное множество комментариев.

Стоит отметить, что в сети активно обсуждают дорогой праздник, который устроила Ким. Многие жестко осуждают звезду за массовые гуляния на частном острове в разгар пандемии.

До этого мы писали, что Ким отдыхает со своими родственницами в теплых краях, откуда порадовала поклонников фото в купальнике.

Звезда предстала в микро-бикини, выставив на всеобщее обозрение формы, благодаря которым прославилась на весь мир.

Крохотный купальник коричневого оттенка состоял из треугольных лоскутков ткани, держащихся на тончайших лямках.

Напомним, влажная Кортни Кардашьян похвасталась утехами с завидными красавчиками на частном острове: "Лучшее трио".

Как сообщала Politeka, 40-летняя Ким Кардашьян в золотом декольте показала, как отрывалась на частном острове.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян с сестричками показали идеальные формы в микро-бикини: "Девочки просто...".