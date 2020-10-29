Актриса Ольга Куриленко, яка прославилася роллю дівчини Джеймса Бонда у відповідному фільмі, показала архівне фото в стильному образі

40-річна зірка українського походження поділилася знімком у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото ще зовсім молода Куриленко позує в простому, але від цього не менш привабливому образі. На ній проста біла майка, а також стильна чорна капелюшок-казанок, яка надає вигляду актриси певну родзинку.

Доповнюють образ Куриленко повітряні локони і макіяж з акцентом на очі, який робить її обличчя ще більш виразним.

Шанувальники актриси бурхливо коментують її фото. Як вірно відзначають люди, цей образ нагадує традиційний вигляд Майкла Джексона.

"Сувора", "ти така дуже дуже дуже красива", "Моя зайка", "Майкл!! ти живий?", "Ти диво", "Богиня", "ви така красуня, ідеальна", "у чорно-білих фото свій неповторний шарм. А цей погляд ... ммм", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Куриленко побалувала шанувальників видами на своє оголене тіло. Красуня постала в яскравому купальнику посеред блакитної води.

Куриленко тримала в руках кольорове парео, яке майоріло на вітрі. Грайлива кокетка опустила очі і посміхнулася.

Доповнив образ яскрава квітка у волоссі.

Тонка талія, стрункі ніжки і, в цілому, фантастична красуня виглядала заворожуюче.

Нагадавши, 40-річна українська дівчина Бонда натягнула латексний костюм, приголомшивши фігурою: "Жінка-кішка".

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