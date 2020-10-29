Наталя Могилевська поміркувала про підготовку до Хелловіну і показала новий спокусливий образ
Популярна українська співачка поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, зірка зізналася, що любить приміряти на себе різні образи.
"А ви готуєтеся до Хелловіну? Обожнюю приміряти образи. Особливо характерні) хоча, звичайно, костюми з шоу "Маскарад" дуже складно переплюнути! Настрій у мене сьогодні грайливий))) передчуваю, що вихідні будуть яскраві і насичені", - написала Могилевська.
Вона також поділилася знімками, на яких позує в розкішній шовковій сукні темно-зеленого кольору. Наряд з запахом дозволяє співачці продемонструвати декольте, в якому проглядається чорний боді. Доповнюють образ Могилевської великі прикраси.
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Шанувальники співачки активно коментують її пост.
"Шикарні ноги", "Наталя завжди захоплювалася вашою красою! Але в даний момент життя виглядаєте чудово!", "Розфарбована стара жінка", "яка ж ви красива!", "Наташа ви як завжди чудові", "з роками тільки гарнішаєте", - пишуть люди.
До цього ми розповідали, що Могилевська опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, де постала за кермом старенького "Москвича".
Кадри зроблені в ретро-стилі: Могилевська мчала по пустельній дорозі, звернувши потім на путівку, милуючись собою в дзеркалі заднього виду, висунувши руку з відкритого вікна і періодично поправляючи макіяж і зачіску.
Нагадавши, задоволена Могилевська похвалилася бездоганним обличчям зблизька: "На Івлєєву схожа".
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