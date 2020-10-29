Наталья Могилевская порассуждала о подготовке к Хэллоуину и показала новый соблазнительный образ

Популярная украинская певица поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, звезда призналась, что любит примерять на себя разные образы.

«А вы готовитесь к Хеллоуину? Обожаю примерять образы. Особенно характерные) Хотя, конечно, костюмы из шоу «Маскарад» очень сложно переплюнуть! Настроение у меня сегодня игривое))) Предвкушаю, что выходные будут яркие и насыщенные», - написала Могилевская.

Она также поделилась снимками, на которых позирует в роскошном шелковом платье темно-зеленого цвета. Наряд с запахом позволяет певице продемонстрировать декольте, в котором просматривается черный боди. Дополняют образ Могилевской крупные украшения.

Поклонники певицы активно комментируют ее пост.

«Шикарные ноги», «Наталья Всегда восхищалась Вашей красотой! Но в данный момент жизни выглядите восхитительно!», «Раскрашенная старая женщина», «какая же вы красивая!», «Наташа вы как всегда великолепны», «С годами только хорошеете», - пишут люди.

До этого мы рассказывали, что Могилевская опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, где предстала за рулем старенького "Москвича".

Кадры сделаны в ретро-стиле: Могилевская мчала по пустынной дороге, свернув затем на проселочную, любуясь собой в зеркале заднего вида, высунув руку из открытого окна и периодически поправляя макияж и прическу.

Напомним, довольная Могилевская похвасталась безупречным лицом вблизи: «На Ивлееву похожа».

Как сообщала Politeka, Наталья Могилевская на машине врезалась в дом с людьми.

Также Politeka писала, что Могилевскую довели до истерики взрывным номером, Монатик не сдержался: «Мою песню пела ка…».