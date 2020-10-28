Наталью Могилевскую довели до истерического смеха исполнением ее песни в нетривиальном образе

Популярная украинская певица поделилась забавными кадрами с шоу «Маскарад» в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Могилевская входит в состав одной из команд шоу как постоянная участница, однако на этот раз в эфире прозвучала ее собственная песня. Что любопытно, певица, исполнявшая композицию, появилась на сцене в костюме, напоминающем эмоджи, изображающее испражнения.

«Могилевская - как**ка?», - удивился Монатик, увидев этот костюм.

Сама же певица явно такого не ожидала и весь номер истерически смеялась, а под конец, чуть не плача от смеха, заметила: «Мою песню пела как**ка!».

«Какая бы #КАКА с нами ни происходила каждый день — важно каждое утро вставать и делать все от себя возможное, чтобы быть счастливым!», - подписала видео певица.

До этого мы писали, что Могилевская показала нежный домашний образ.

Она поделилась новыми домашними фотографиями. На них Могилевская сидит на подоконнике в уютном свитере цвета слоновой кости. Певица нежно обнимает большого плюшевого медведя, прижимая его к себе.

«Самая лучшая осень — это смотреть кино под тёплым пледом с чашкой горячего чая (или кофе, или какао. Дело вкуса;))) Это время hugge. Пишите в комментариях свои любимые фильмы или интересные новинки», - написала знаменитость.

Напомним, довольная Могилевская похвасталась безупречным лицом вблизи: «На Ивлееву похожа».

Как сообщала Politeka, Наталья Могилевская на машине врезалась в дом с людьми.

Также Politeka писала, что Могилевская расслабилась дома, прижав к себе милого красавца: «Очень нежная!».