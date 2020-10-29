Максим Галкин показал, как Алла Пугачева учит их дочь игре на фортепиано
Новое семейное видео появилось на странице российского шоумена в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
На видео можно увидеть, как Примадонна в белом пиджаке занимается с их с Максимом дочерью Лизой. Под руководством знаменитой певицы ее дочь учиться играть знакомую многим песенку на фортепиано.
При этом снимает видео брат Лизы Гарри. Мальчик активно дирижирует руками перед камерой и смеется.
Отметим, что на кадрах заметно роскошное убранство особняка Пугачевой и Галкина, которые, как известно, живут в настоящем дворце. Роскошные шторы и скульптуры в виде обнаженных женщин добавляют помещению торжественности и стиля.
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«Режиссёр, оператор и дирижёр - Гарри Максимович», - подписал видео Галкин.
Его поклонники тут же принялись комментировать увиденное.
«На все руки мастера, поют, играют и снимают», «Моя любимая рубрика как же я люблю смотреть на такие трогательные моменты», «прекрасная Алла Борисовна и ваша прелестная дочь Елизавета», «Аллочка такая красивая», «Здорово как! Мама она такая мама,» «Добрый день! Прекрасная семья! Гарри особенный ребенок, всегда любуюсь им. Красавчик и юморист как папа!», «Гарри приколист... А у Лизочки, очень классный педагог», «какие у вас статуи... 18+», - пишут люди.
Напомним, редкое фото молодой Пугачевой растрогало сеть: "Вот сейчас Лизуня очень похожа на маму!".
Как сообщала Politeka, Алла Пугачева публично заговорила об изменах Галкина, молодой муж не стал молчать: «Я сгубил твою…».
Также Politeka писала, что Максим Галкин показал измученных Лизу и Гарри, похоже на переезд.