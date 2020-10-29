Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала бунтарський образ в трендовій білизні з підв'язками

Модель довгий час була відсутня в Instagram, тому не публікувала жодного нового кадру з останніх фотосесій. Однак, пару днів тому Ебі оголосила, що повертається і урочисто завалила профіль пікантними кадрами з останніми вдалими фото.

Цього разу красуня показала фігуру в чорній білизні з підв'язками і ремінцями. Дівчина розпустила довге волосся, завдала яскравий макіяж з акцентом на губи і взяла в руку білу троянду, щоб зробити ще один акцент на фото.

"Не судіть про книгу по обкладинці;) 🔒 1 або 2! ?? Який ваш улюблений образ!? Коментар нижче 💋», - написала Ебі під стильними кадрами біля статуї.

Ось як реагують в мережі:

"Прекрасне видовище😍 😘; Не могли б ви мені почитати? 😏 😏 ; Королева👑; 🙌 🏼 римська богиня; №1 видатний🔥 🔥 😍 😍 💕 💕; ти така красива; красиво 🌹 ✨ де ваша батіг?❤ ; Всього 4 фото і всі вони класні! 😜 ; hermosa mujer 😍 hermosa sonrisa 😻; Чорний твій колір, дитинко; # 2 і люблю обох !!; Я думаю, обидва виглядають настільки гарячими; виглядає так чудово; проклята красуня у тебе приголомшливе тіло; чудова @abigailratchford 💏❤️».

Ми також писали, що Ебі стала знаменитою після того, як почала працювати з онлайн-магазинами одягу і брати участь в рекламі білизни. Дівчина з довгими темними локонами і ефектною зовнішністю привертає увагу шанувальників тим, що її не порівнюють з іншими фітнес-моделями або моделями, також рекламують одяг.

Ебі намагається показувати в профілі лише найспекотніші кадри зі зйомок, причому двічі в однакових образах вона не з'являється. На фан-акаунтах публікують також і інші образи зірки. Наприклад, фото з Ебі в бірюзових тонких мереживах отримало сотні коментарів, адже дівчина виглядала дуже пікантно.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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