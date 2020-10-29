Хто зі знаменитостей народив у юному віці

Рання вагітність для більшості дівчат — це страх, але деякі зірки не побоялися відповідальності і довели на своєму прикладі, що дитина - не перешкода для кар'єри і популярності

Politeka.net згадала, хто зі знаменитостей пізнав щастя материнства в досить ранньому віці.

Українська співачка Тоня Матвієнко завагітніла в 16 і народила дочку Уляну в 17 років. Зараз зірка виховує ще двох синів у шлюбі зі співаком Арсеном Мірзояном.

Українська співачка і дружина продюсера Костянтина Меладзе Віра Брежнєва стала мамою в 19 років. Майбутня зірка народила дочку Соню від свого співмешканця, з яким швидко розбіглася.

Вдруге співачка завагітніла в 24 роки від бізнесмена Михайла Кіпермана, з яким артистка також прожила недовго.

Співачка Анна Седокова вперше стала мамою в 21 рік. Зірка народила дочку Аліну від футболіста Валентина Белькевича. Зараз у зірки всього троє дітей від різних чоловіків.

Дочка Примадонни російської естради Алли Пугачової співачка Крістіна Орбакайте теж вперше стала мамою в 21 рік. Син Микита народився в шлюбі зі співаком Володимиром Пресняковим. Зараз у Христини є ще двоє дітей - син Дені і молодша дочка Клавдія.

Супермодель Наталія Водянова вперше народила в 19 років. Зараз у знаменитості п'ятеро дітей від двох чоловіків, і при цьому їй вдається зберігати бездоганну фігуру.

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