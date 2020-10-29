Ранняя беременность для большинства девушек - это страх, но некоторые звезды не побоялись ответственности и доказали на своем примере, что ребенок — не помеха для карьеры и популярности
Politeka.net вспомнила, кто из знаменитостей познал счастье материнства в довольно раннем возрасте.
Украинская певица Тоня Матвиенко забеременела в 16 и родила дочь Ульяну в 17 лет. Сейчас звезда воспитывает еще двоих сыновей в браке с певцом Арсеном Мирзояном.
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Украинская певица и жена продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева стала мамой в 19 лет. Будущая звезда родила дочь Соню от своего сожителя, с которым быстро рассталась.
Во второй раз певица забеременела в 24 года от бизнесмена Михаила Кипермана, с которым артистка также прожила недолго.
Певица Анна Седокова впервые стала мамой в 21 год. Звезда родила дочь Алину от футболиста Валентина Белькевича. Сейчас у звезды всего трое детей от разных мужчин.
Дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой певица Кристина Орбакайте тоже впервые стала мамой в 21 год. Сын Никита родился в браке с певцом Владимиром Пресняковым. Сейчас у Кристины есть еще двое детей – сын Дени и младшая дочь Клавдия.
Супермодель Наталья Водянова впервые родила в 19 лет. Сейчас у знаменитости пятеро детей от двух мужей, и при этом ей удается сохранять безупречную фигуру.
Напомним, Кароль, Лобода, Седокова и другие звезды без макияжа ошеломили видом вне сцены: "Просто не узнать".
Как сообщала Politeka, Орбакайте произвела фурор выходом с тремя детьми, Пугачевой на радость: «Молодец Кристиночка».
Также Politeka писала, что 38-летняя Вера Брежнева ошарашила необычным видом без макияжа и откровенным признанием.