Любові до одягу їй не позичати

Настя Каменських показала, як збирається на прогулянку, приміряючи на себе різні образи

Популярна українська співачка поділилася новим відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як Настя приміряє різні наряди, очевидно збираючись відправитися на прогулянку. Так, співачка здалася в білих брюках і білій футболці з накинутою зверху курткою з великим хутряним коміром. Потім Каменських підстрибнула, "переодягнувшись" в обтягуючі чорні легінси, водолазку і розкішний довгий жилет, облямований хутром.

Наступний наряд співачки представляв собою широкі джинси, білу сорочку і стильну червону куртку, а також чорний шкіряний берет. І, нарешті, Настя одягла спортивний костюм гірчичного кольору і шкіряну куртку.

"Мені надіти це чи то? 1, 2, 3 або 4? Виберіть осінній лук дня зі мною разом", - підписала кадри Каменських.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Мені здається, що третій лук тобі найкраще підходить", "Красунечка", "Богиня", " шикарна стильна жінка!", "Добре підібрали луки", - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що Каменських поніжилася в джакузі з Анею Андрійчук-Завгородньою, дружиною репера позитиву з "Время и Стекло".

Спільний знімок красунь викликав фурор в соціальній мережі "Instagram". Дівчата забралися у воду в одних купальниках і показали приклад, як потрібно розслаблятися. Настя Каменських сіла на дно джакузі, схрестивши ноги і розпластавши руки на бортиках, Аня ж занурилася по коліна, спокусливо відстовбурчила п'яту точку і зігнула одну ногу.

Нагадавши, роздягнену Каменських застали в джакузі з фігуристою дружиною з "Время и Стекло".

Як повідомляла Politeka, пустотлива Каменських дозволила Потапу вкусити себе за шию, гаряче відео.

Також Politeka писала, що Каменських звела з розуму красою в тонкій маєчці і шкіряних шортах: "Бомба, чесно кажучи".