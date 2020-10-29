Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес підкорила ніжним образом в рожевій сукні без ліфчика

Кожен день на фан-акаунтах з'являються сотні фото з кращими образами Дженніфер Лопес. При цьому не рідко шанувальники публікують вельми яскраві і навіть пікантні фото з знаменитістю, яка вважається іконою стилю серед інших зірок.

Не так давно на фан-сторінці в Instagram, присвяченому Дженніфер, з'явилося ще одне фото з колажем. На ньому Лопес позувала в тонкій, майже прозорій сукні, яка не змогла приховати ні бюст зірки, ні факт того, що на публіку вона вийшла зовсім без білизни.

Стрункою співачці вдалося створити не тільки провокаційний образ, але ще і вразити стрункістю фігури.

Ось як реагують фанати на показане фото:

"Я люблю тебе, лулу; це більше, ніж пристрасть; не розумію, де її старість, вона така витончена і не схожа на 51 річну жінку; вона занадто гаряча, щоб бути правдою; немов ангел; знову молода і розкішна; Que cuepazo😋 😋 💘; пляжний Вид, як грецька мрія, вона крутіше вина; я хотів би дізнатися тебе краще; я закохуюся в тебе зараз і назавжди❤️».

Ми також писали, що зірка дуже строго стежить за собою, тому кожне її фото, що демонструє фігуру, вражає шанувальників – 51-річна лопес виглядає років на двадцять молодше свого віку. Нещодавно Дженніфер показала в розділі Сторі, як веселиться на пляжі в червоному монокіні. При цьому співачці вдалося підкорити квітучим і яскравим виглядом. Затишний кадр тут же представили на фан-аккакнтах.

Рецепти схуднення Дженніфер Лопес при цьому також прості. Що стосується харчування, це велика кількість звичайної води і повна відмова від кофеїну і алкоголю, повна відмова від шкідливих звичок. З їжі зірка воліє салати і нежирні білки – рибу або курку з овочами. Також Лопес не сидить на дієті і захоплюється спортивними танцями.

До цього ми писали, що секретами краси «вічно молодий» Дженніфер цікавиться, напевно, кожна жінка.

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