Легенда Голлівуду, актриса і модель Памела Андерсон спокусила пружними формами

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram модель опублікувала архівне фото, на якому постала в вельми спокусливому образі. Памела стояла на пляжі, одягнена в костюм серфінгіста. Блондинка потягнула за змійку, оголивши свої вражаючі форми. Жінка забула про скромність і випустила своїх «близнят» на свободу. Пишні груди Андерсон розбурхали фантазію її шанувальників.

"Я, мабуть, русалка...Я не боюся глибини і сильно боюся неглибокого життя», Анаіс Нін", - підписала фото Памела.

За півгодини пост Андерсон оцінили майже 20 тисяч осіб. У коментарях, які, до слова, у моделі обмежені, друзі залишили їй кілька компліментів.

"Прекрасні спогади, мій друг", "Супер", "це любов", - пишуть люди.

Як відомо, Памелі Андерсон вже 53 роки. В молодості вона була однією з найбільш затребуваних моделей Playboy. Вперше для журналу вона знялася в 1989 році. Довгий час красуня знімалася оголеною для чоловічих журналів.

Раніше ми писали, що Андерсон спокусила пружними формами, розвалившись на ліжку абсолютно голою. Вона похвалилася пружним тілом, вип'ятивши свої неосяжні груди напоказ.

Нагадаємо, що 53-річна Памела Андерсон вразила пружними сідницями в пікантній позі:"Блаженство".

Як повідомляла Politeka, Памела Андерсон в ефектному міні блиснула розкішним тілом біля вікна:"кращий вигляд".

Також Politeka писала, що роздягнена Памела Андерсон в одній білизні показала чудеса кулінарії: блюдо для справжніх цінителів.