Легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон у будь-якому віці здатна розбурхати своїми видами

Красуня і у свої 53 роки виглядає добре, що доводить відвертими знімками в мережі, передає Politeka.net. Зірка порадувала шанувальників фото в сторіз Instagram.

Памела постала в білосніжній сорочці. З декольте визирали груди і спокушали своєю формою.

На зірці також були красиві туфельки на шпильці. Модель грайливо закинула ніжку, блиснувши ідеальним стегном - це блаженство для всіх фанатів.

У руці відома блондинка затиснула рожеву сумочку.

Волосся Памели красиво розкинулися, але найбільше привертав увагу погляд моделі. Очі були підкреслені темними тінями і олівцем, завдяки яким їх форма була схожою на лисячу. Помада мала рожевий відтінок і лише підкреслила форми губ артистки.

Знімок не зібрав багато лайків і коментарів, адже в Instagram немає такої можливості.

Нагадаємо, Памела Андерсон позувала без білизни, ефектно вмостившись на лавочці. Форми при цьому красуня закрила руками, спокусливо прикривши очі.

Всього за одну годину пост знаменитої актриси набрав кілька тисяч лайків, хоча її шанувальники не поспішали коментувати кадр Андерсон.

Раніше ми писали, що Памела Андерсон постала у в'язаному халаті з декольте, зате без білизни. Андерсон була в ліжку і задерла трохи ніжки, показуючи, що там ховає. Волосся у зірки залишилися розпущеним, а в руках красуня тримала телефон. Поруч можна побачити комод, на якому стояв свіжий букет троянд. Фото вийшло дуже ніжним, спокусливим і пікантним.

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