Відома американська актриса Памела Андерсон показала Відверті кадри на кухні

Зірка 90 - х не перестає дивувати своїх шанувальників архівними кадрами. Здавалося б, тільки вчора юна Памела демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею телесеріалу «Рятувальники Малібу».

Як передає Politeka.net, актриса у своїх сторіс опублікувала кадри, на яких показала відверті пози в не менш відвертому вбранні.



Гаряча блондинка показала, блюдо для справжніх цінителів: на відео Андерсон постала на кухні, спокусливо вигнувшись в одній лише білизні.

А ось наступний кадр був ще пікантніше: Андерсон безсоромно пошльопала себе по п'ятій точці.

Варто відзначити, що Андерсон досить частина радує шанувальників спогадами зі своєї бурхливої молодості.

Не так давно вона опублікувала архівне фото, де вона позує в чорному гідрокостюмі, вип'ятивши свої груди назовні.

На актрисі також були сонцезахисні окуляри, вона дивиться в сторону, волосся розпущене, а груди, здається, ось-ось вислизне з костюма.

Нагадаємо, в 1990 році вона була провідною моделлю журналу «Playboy» і неодноразово називається «дівчиною місяця». Її фото потрапляли не тільки на обкладинки, а й на вкладені у видання постери.

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