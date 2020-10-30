Суддя "Танців з зірками" Влад Яма поділився кумедним випадком з юності

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів у себе в Instagram, супроводивши пост оригінальною фотографією. Яма був одягнений у спортивний одяг. Він завис у повітрі, підігнувши під себе ноги. Хореограф вирішив поділитися з шанувальниками шкільною історією. У той час він брав участь у змаганнях з легкої атлетики.

"Ставши чемпіоном 98-ї школи, мене запросили в збірну. Першу перемогу я отримав в червоних шортах, хоча вони були настільки короткими, що школою вже ходили легенди про «танцюриста в червоних трусах», - почав історію Влад.

Яму запросили взяти участь в міській естафеті, де він повинен був пробігти 500 метрів перед фінішем. Для нього це було дуже відповідально, адже команду не можна було підвести. Його команда впевнено трималася в першій трійці.

"Приймаю естафетну паличку з думкою, що шанси є, але...мій суперник своїми невеликими ногами робить неймовірне прискорення. Дуже добре пам'ятаю його п'яти і, так, це було надшвидко», - зазначив Яма, додавши, що 500 метрів потрібно бігти більш розмірено.

У підсумку хореограф більшу частину дистанції біг другим, а на фініші обігнав суперника, у якого вже закінчилися сили.

"Я вийшов вперед метрів за 10 до фінішу і це була головна перемога всього шкільного життя. І як після цього не любити біг?", - заявив він.

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