Дружина відомого українського хореографа і судді проекту "Танці з зірками" Влада Ями поділилася романтичним сімейним фото

Як повідомляє Politeka.net, Лілія яма опублікувала новий знімок у своєму Instagram.

На фото сімейна пара позує на березі моря. Влад вибрав для фотосесії прості джинси і чорну майку, яка дозволила йому продемонструвати м'язисті руки.

У свою чергу, Лілія позувала в більш романтичному образі. На ній було чорне плаття з відкритими плечима, елегантно підкреслює струнку талію красуні. Родзинкою образу Лілії стала оригінальна прикраса на голові.

"Ще один сюжет з нашої свіжої фотосесії. Придумаєте назву до фото?", - написала Лілія в підписі.

Відповіді її шанувальників не змусили себе чекати.

"Фото шедевр краса божевільна ваша пара дуже красива", "Інь і янь", "я за ним як за стіною", "Дружина краща половина чоловіка", "Ребятушки, Ви так красиво виглядаєте! Люблю", "Я - твоя жінка, Ти - мій чоловік", - пропонують свої варіанти Передплатники.

Раніше ми писали, що Влад Яма поділився враженнями від останнього випуску "Танців з зірками".

Кожен ефір хвилююся, як в перший раз. Але інакше, напевно, ніколи і не буде. І це нормально. Сподіваюся, що вам, рідні, теж подобаються наші «Танці»... Ну а деякі невдоволення зірок сприймаю з посмішкою, але доброю. Обіймаю, ваш суддя", - написав він.

Нагадавши, Влад Яма після нового скандального ефіру "Танців з зірками" вразив зізнанням: "хвилююся, як в перший раз".

Як повідомляла Politeka, Кучерявий Влад Яма в вульгарних колготках показав Каменських, на що здатний: "Капець, мужиком тобі краще".

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" показав, як змінився, і здивував густою шевелюрою.