Знаменитий український хореограф і суддя проекту «Танці з зірками» Влад Яма вразив перевтіленням

Танцюрист поділився новим фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

У своєму мікроблозі він показала фото, на якому зображений з темною густою кучерявою шевелюрою.

Одягнений Яма в коротке малинове плаття, колготи в сіточку і чорні босоніжки.

Як виявилося, 24 жовтня, вийшов новий випуск популярного шоу "Маскарад", в якому хореограф зробив пародію на відому українську співачку Настю Каменських.

"Той випадок, коли кар'єра придбала несподіваний поворот💃 сподіваюся, Каменських сподобалося😉», - підписав знімок хореограф.

Яскраве перевтілення відомого танцюриста викликало справжній фурор в мережі.

"Капець, мужиком тобі краще", "Класні ноги", "Господи, які красиві ноги", "волосся, Ура", "яка красуня", "Влад, ви шикарний!!!! Це було неймовірно круто!!!!👍 👍 👍", "Такий гарячий танець 👍 👍 🤩 🤩 🤩 🤩 🤩 навіть Настя так не вміє!", "Красуня однозначно", "вогонь!", "У мене трохи живіт не лопнув від сміху 😂! Коли і танець і гумор разом в одній людині - це огоньбомбаракетапетарда!!!!», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Влад Яма з оголеним торсом приголомшив пристрастю з красунею-дружиною: "Ну, взагалі вогонь".

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