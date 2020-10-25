Знаменитий український хореограф і суддя проекту «Танці з зірками» Влад Яма вразив перевтіленням
Танцюрист поділився новим фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.
У своєму мікроблозі він показала фото, на якому зображений з темною густою кучерявою шевелюрою.
Одягнений Яма в коротке малинове плаття, колготи в сіточку і чорні босоніжки.
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Як виявилося, 24 жовтня, вийшов новий випуск популярного шоу "Маскарад", в якому хореограф зробив пародію на відому українську співачку Настю Каменських.
"Той випадок, коли кар'єра придбала несподіваний поворот💃 сподіваюся, Каменських сподобалося😉», - підписав знімок хореограф.
Яскраве перевтілення відомого танцюриста викликало справжній фурор в мережі.
"Капець, мужиком тобі краще", "Класні ноги", "Господи, які красиві ноги", "волосся, Ура", "яка красуня", "Влад, ви шикарний!!!! Це було неймовірно круто!!!!👍 👍 👍", "Такий гарячий танець 👍 👍 🤩 🤩 🤩 🤩 🤩 навіть Настя так не вміє!", "Красуня однозначно", "вогонь!", "У мене трохи живіт не лопнув від сміху 😂! Коли і танець і гумор разом в одній людині - це огоньбомбаракетапетарда!!!!», - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Влад Яма з оголеним торсом приголомшив пристрастю з красунею-дружиною: "Ну, взагалі вогонь".
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