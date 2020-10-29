Російська модель і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, блиснула апетитним бюстом

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилися відверті фото зірки. На одному знімку Яна стояла в тонкій маєчці на бретельках, яка насилу утримувала великі груди актриси. Яна позувала для фото з кінським хвостом, який тільки надав йому пікантності.

На другому знімку Кошкіна безцеремонно стиснула свої "кулі" щільною тканиною сукні. Дівчина ледве вмістила великий бюст в тісну сукню, в результаті чого він був виставлений на загальний огляд.

"Яну Кошкіну багато хто називає однією з найбільш се**уальних актрис російського кіно", - підписали пост автори аккаунта.

Варто відзначити, що під фото залишили безліч відгуків, як позитивних, так і негативних.

"Се**уальна це в міру одягу, коли лише підкреслюєш щось одне в собі, і погляд грайливий, а те, що вона демонструє, це вже вульгарність», «Яночка які ж у тебе очі красиві», «красуня», «вогонь», «пластмасова качка», «силікон», «бейба з горішком»,-пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Яна Кошкіна поділилася кумедною ситуацією зі зйомок. Дівчина розповіла, що заснула на дивані, а коли прокинулася, біля неї лежала шоколадка.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна покуражилася в ліжку в позі жабки: "Моя ти козочка".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна в день розлучення Харламова з Асмус потрапила в лікарню: "біль і страждання".

Також Politeka писала, що Харламов, який розлучається, після "пишногрудої нареченої" розважається вдома з новою красунею:"Гарік, ти супер".