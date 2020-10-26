Російська модель Яна Кошкіна, яка нібито крутить роман з шоуменом Гаріком Харламовим, здивувала пікантними кадрами

Як пише Politeka з посиланням на Instagram зірки, дівчина виклала нову порцію відвертих знімків.

На них модель сидить в різних позах на ліжку. На ній-Зелений спортивний костюм, волосся яни розпущене, судячи з посмішки, настрій у Кошкіної хороше. На одному з кадрів Яна прийняла позу "жабки" - склала ступні разом, коліна розсунула в різні боки, а руками сперлася об ліжко.

"Який чудовий сьогодні день!💕🌟

Хто ще не дивився сторіз, ми всією сім'єю їздили в парк атракціонів» Острів мрії " @dream_island_park✨

Головна перевага, що парк критий! Сьогодні весь день йшов дощ, але він не зміг перешкодити нашому святу🦄

Діти і дорослі, а ми їздили великою компанією, в захваті! Мене навіть змогли затягнути на один з найстрашніших атракціонів, (а я моторошно їх боюся), потім з нього було не витягнути 😅 🙈

У наступні вихідні домовилися поїхати туди з подружками 🤪 🥂

P. S. ліжечко з будиночка Смурфетти! Романтика😆 💖", – підписала кадри "наречена" Харламова.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Яна Кошкіна (@yana_koshkina_official) 20 Окт 2020 в 12:10 PDT

Фанати оцінили новий образ знаментіості, про що і написали в коментарях.

"Найкрутіша дівчинка 😍 Ви там на Марсі ? Такі дитячі знаходите)))) Гера знаю що побачиш ,Став лайк 😁 😁 хороша кішка! Чудово виглядаєш 🔥 💣 😊 ти моя кізочка 🤗 з тобою можна повалятися??? 🔥 Заиньке пора баиньки😍❤️❤️❤ ️ очі нереально красивого кольору! Янка Привіт, удачі тобі. 😘 ",- пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що Яна Кошкіна опублікувала фото з салону краси. Яна зробили селфі, засвітивши оновлені губи. Як пояснила Кошкіна, вона зробила перманентний макіяж губ.

"Я нарешті зважилася на перманентний макіяж губ (на фото губи відразу після процедури з невеликим набряком, потім буде не так яскраво)", - поділилася Яна.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".

Також Politeka писала, що Яна Кошкіна зігріла чоловіків екстремальним декольте: "відразу в жар кинуло!".