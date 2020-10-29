Російська модель і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, зважилася на сміливий вчинок

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала селфі з патчами під очима. Виглядала Яна чудово. Особливу увагу привернули її пухкі губки. Красуня розповіла шанувальникам, що сьогодні їй зроблять операцію.

"Сьогодні мені видалять зуби мудрості. Тільки 2 або відразу всі 4, вирішимо по ходу операції) Хто видаляв, які враження?)»,- зазначила Кошкіна.

За короткий час її пост зібрав майже 8 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу відгуків.

"Яна, Ти мій кумир на століття", "Ти занадто мудра", "ну навіщо такі губи?", "Вражень надовго. Терпіння, і нехай все пройде легко і з посмішкою))", "Моя дивовижна", "Це жах. Біль і страждання", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що сьогодні Харламов, з яким Кошкіну нібито бачили на вечірці у Ляйсан Утяшевої, офіційно розлучився з актрисою Христиною Асмус. Судовий процес тривав чотири місяці, так як суд давав подружжю можливість помиритися. Сьогодні розлучення нарешті оформили.

Як стало відомо, ініціатором розлучення виступив Харламов. Дочка Анастасія після розірвання шлюбу залишиться жити з матір'ю.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила інтимними подробицями:"вранці він довго...".

Як повідомляла Politeka, розлучений Харламов після "пишногрудої нареченої" розважається вдома з новою красунею:"Гарік, ти супер".

Також Politeka писала, що Яна Кошкіна показала, як її ощасливили на дивані: «зйомка пішла не за планом».