Российская модель и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, сверкнула аппетитным бюстом

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появились откровенные фото звезды. На одном снимке Яна стояла в тонкой маечке на бретельках, которая с трудом удерживала большую грудь актрисы. Яна позировала для фото с конским хвостом, который только придал ему пикантности.

На втором снимке Кошкина бесцеремонно сжала свои «шары» плотной тканью платья. Девушка еле вместила большой бюст в тесное платье, в результате чего он был выставлен на всеобщее обозрение.

«Яну Кошкину многие называют одной из самых се**уальных актрис российского кино», - подписали пост авторы аккаунта.

Стоит отметить, что под фото оставили множество отзывов, как положительных, так и негативных.

«Се**уальная это в меру одежды, когда лишь подчеркиваешь что-то одно в себе, и взгляд игривый, а то, что она демонстрирует, это уже пошлость», «Яночка какие ж у тебя глазки красивые», «Красотка», «Огонь», «Пластмассовая утка», «Силикон», «Бэйба с орешком», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Яна Кошкина поделилась забавной ситуацией со съемок. Девушка рассказала, что заснула на диване, а когда проснулась, возле нее лежала шоколадка.

Напомним, что Яна Кошкина покуражилась в постели в позе жабки: "Моя ты козочка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина в день развода Харламова с Асмус попала в больницу: "Боль и страдания".

Также Politeka писала, что разводящийся Харламов после "пышногрудой невесты" развлекается дома с новой красоткой: "Гарик, ты супер".