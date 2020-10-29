Незважаючи на карантин, середня зарплата в Україні зросла на 12,3%

Про це повідомляється у звіті Державної служби статистики, пише «Укрінформ».

Зазначається, що у вересні 2020 року середня зарплата в Україні склала 11 998 гривень. Це на 12,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, за місяць (з серпня) розмір номінальної зарплати збільшився на 4,8%.

Середня заробітна плата у вересні майже в 2,5 рази вище, ніж мінімальна зарплата, яка з 1 вересня становить 5000 гривень.

Найбільше, згідно з даними Держстату, отримують працівники у сфері інформації та телекомунікацій. Їх зарплата коливається в районі 20 тисяч гривень. Зростання зарплат у цій галузі за останній рік досягло майже 18%.

На другому місці за розміром зарплат знаходяться співробітники галузі фінансової та страхової діяльності. Вони отримують більше 19 тисяч гривень. На третьому-наукова і технічна діяльність. Зарплати в цій сфері на рівні 17 тисяч гривень.

При цьому, найменші зарплати станом на вересень спостерігаються у сферах організації харчування (близько 6,5 тисяч гривень), охорони здоров'я та надання соцдопомоги (близько 9 тисяч гривень), операцій з нерухомим майном (понад 9 тисяч гривень).

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