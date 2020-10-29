Не про таке весілля мріють дівчата

У знаменитостей, як і у звичайних людей, далеко не ідеальне життя, і зіркові весілля теж не завжди проходять так, як мріялося

Politeka.net згадала зірок, які виходили заміж, вже будучи вагітними від своїх партнерів або навіть народивши їм дитину.

Зірка шоу "Орел і решка" Регіна Тодоренко вийшла заміж за співака Влада Топалова на дев'ятому місяці вагітності. Вже після народження дитини пара зіграла красиве весілля за кордоном.

Актриса Христина Асмус довго приховувала свою вагітність від публіки. Все тому що Комік Гарік Харламов на момент початку їх стосунків ще був одружений. Колишня дружина Харламова спершу навіть домоглася ануляції його шлюбу з Асмус. А 2020 рік став для пари фатальним - зірки розлучилися після чотирьох місяців судового процесу.

Перший шлюб Поліни Гагаріної з актором Петром Кисловим теж був оформлений, коли співачка була вагітна. Зірку від пишного торжества не втримав навіть живіт. На архівних фото тоді ще повненьку артистку не впізнати.

Телеведуча Ксенія Бородіна теж йшла під вінець, будучи в цікавому положенні.

Актриса Дженніфер Гарнер теж була вагітна від Бена Аффлека, коли вони укладали шлюб.

Нагадаємо, Тодоренко з "Орла і решки" показала, на кого росте схожим її син, і це не Топалов: "Люблю тебе".

Як повідомляла Politeka, чоловік Тодоренко різко схуд слідом за Лазарєвим і роздягнувся на камеру: "Регіна тебе за цю фотку не приб'є?".

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