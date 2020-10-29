Не о такой свадьбе мечтают девушки

У знаменитостей, как и у обычных людей, далеко не идеальная жизнь, и звездные свадьбы тоже не всегда проходят так, как мечталось

Politeka.net вспомнила звезд, которые выходили замуж, уже будучи беременными от своих партнеров или даже родив им ребенка.

Звезда шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова на девятом месяце беременности. Уже после рождения ребенка пара сыграла красивую свадьбу за границей.

Актриса Кристина Асмус долго скрывала свою беременность от публики. Все потому что комик Гарик Харламов на момент начала их отношений еще был женат. Бывшая жена Харламова сперва даже добилась аннуляции его брака с Асмус. А 2020 год стал для пары роковым — звезды развелись после четырех месяцев судебного процесса.

Первый брак Полины Гагариной с актером Петром Кисловым тоже был оформлен, когда певица была беременна. Звезду от пышного торжества не удержал даже живот. На архивных фото тогда еще полненькую артистку не узнать.

Телеведущая Ксения Бородина тоже шла под венец, будучи в интересном положении.

Актриса Дженнифер Гарнер тоже была беременна от Бена Аффлека, когда они заключали брак.

Напомним, Тодоренко из "Орла и решки" показала, на кого растет похожим ее сын, и это не Топалов: "Люблю тебя".

Как сообщала Politeka, муж Тодоренко резко похудел вслед за Лазаревым и разделся на камеру: "Регина тебя за эту фотку не прибьет?".

Также Politeka писала, что веселая Асмус показала подросшую дочь от Харламова, девочку не узнать: "что случилось с лицом?".