Популярна російська блогерка і зірка шоу "Орел і Решка" Настя Івлеєва посміялася над жіночими особливостями

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки з'явилося архівне жартівливе відео Насті. Як відомо, Івлєєва стала популярною завдяки коротким гумористичним роликам, які вона знімала і викладала в мережу. Зараз артистка зрідка знімає такі відео, але раніше це було її основне заняття.

Для відео Настя одягла білу майку на бретельках, виставивши вперед свої великі груди. Варто відзначити, що раніше у Івлєєвої були соковиті «персики», але після того, як вона схудла, пропали і груди. Настя нафарбувала губи яскравою червоною помадою і зробила ріжки на голові.

У ролику ведуча розіграла найжиттєвіші сцени з життя дівчат.

"Баби... вони ж самі не знають, чого хочуть. Сьогодні худнуть, завтра товстіють. Сьогодні намагаються знайти себе, завтра намагаються знайти когось для себе. Коли буде баланс?",- журиться зірка після того, як не змогла встати рано вранці і привести себе в порядок.

Раніше ми писали, що Настя Івлєєва підкорила модельним талантом у відвертих нарядах. Зірка влаштувала круту фотосесію в мікро-топі.

Нагадаємо, що хвороба змінила зовнішність Насті Івлєєвої з "Орла і решки", як вона тепер виглядає: "Кому душу продала?".

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