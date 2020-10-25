Популярний блогер, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва сильно схудла на тлі небезпечної хвороби

Як пише Politeka.net, знаменита красуня скинула 10 кілограмів і поділилася своїми методами в соціальних мережах. Вона зізналася, що почала втрачати вагу, коли заразилася китайським вірусом. За словами Насті, через слабкість вона багато лежала і не займалася спортом, а потім боялася поправітсья. Щоб цього не сталося, телеведуча встановила особливий режим харчування.

"Що мені допомогло - я не їла за чотири години до сну. Взагалі. Якраз це було шість-сім годин вечора, рот на замок. Пила тільки воду", - заявила Івлєєва своїм шанувальникам.

Дівчина додала, що для ефективного результату потрібно не тільки поменше їсти, але і багато спати. Як зауважила Настя, саме під час сну в організмі відбуваються корисні процеси, які допомагають залишатися у формі.

"Вночі, поки ми спимо, обмін речовин працює і спалює наші калорії. Якщо ви спите хоча б по сім годин, то все буде Чікі-пуки", - зазначила вона.

Настя Івлєєва розповіла, що зважувалася відразу після пробудження і на голодний шлунок. Перші скинуті кілограми сильно мотивували зірку і змусили її прагнути до великих результатів.

"Коли я почала помічати, що вага йде, мене це змотивувало ще більше, потім я стала вже більш розбірлива в продуктах. Коли ти бачиш, що цифри на вагах зменшуються, хочеться ще більшого і швидкого результату, і відмовлятися від якихось продуктів ставало легше",-пояснила шоудіва.

Настя Івлєєва додала, що втрата ваги помітно відбилася на її фігурі:

"Коли ти жирна - ц*цьки теж жирні. Коли ти струнка, то і ц*цьки стрункі. Мені особисто жирні ц*цьки не подобаються. Силіконові подобаються, а жирні немає! Я поки не хочу, ходжу зі стрункими".

Шанувальники оцінили зовнішність постройневшей Насті:

"Фігурка топ"; "Боже, яка зайка"; " Дайте мені таку ж точену фігуру😍 😍 😍"; "Фігура бомбічна😍"; "раніше вони були більше";" можна таку ж фігуру"; " як ніби на італійку схожа)"; " кому душу продала за таку красу???"; "ой ну так скоро і померти можна від такої краси🤭 😳 😳 ❣"; " жінка!!!! Как ?!! Звідки це шикарне тіло!!!!! У сторіс ти не займаєшся спортом 😅❤️".

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