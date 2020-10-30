Навіть у зірок бувають випадки, коли не щастить

Якщо ти знаменитий, це означає, що у всьому тебе чекає удача

Познайоммось з зірками, які вирішили вкласти кошти у власну справу, але зазнали поразки, передає Politeka.net.

34-річна російська співачка, блогерка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова трудоголік, але іноді всі її старання йдуть нанівець. Зірка запускала власний бренд одягу Olga Buzova Design, випустила свою книгу, створила свою криптовалюту, відкрила неприбутковий ресторан швидкого харчування "BUZfood" - у всіх цих справах зірку чекала невдача.

Однак красуню все одно люблять мільйони за її трудоголізм і неймовірну харизму.

Співак Микола Басков також відкривав власний ресторан "Baskov club" на місці гей-клубу. За ідеєю творців, заклад повинен був стати народним, проте через всього півроку його довелося закрити. Кажуть, ціни були нечуваними, тому народ ніяк не "підтягувався". Крім того, був убитий арт-директор ресторану.

Пізніше Басков зрікся клубу, мовляв, він всього лише дозволив використовувати своє ім'я в рекламних цілях.

За своє життя Алла Пугачова "прогоріла" не один раз. Один з останніх невдалих випадків стало відкриття майстерні естрадного мистецтва "Рецитал" у 2017 році.

Дорогуща оренда величезного офісу на Арбаті вимагала великих вкладень і в результаті не окупилася.

Співачка Софія Ротару відкрила фешенебельний готель "Villa Sofia" в Ялті. З чуток, бізнес зірки зовсім не приносив їй прибутку, адже постояльців було мало через величезні ціни на номери. Однак директор артистки раніше стверджував, що готель був лише закритий на ремонт.

Співачка Ірина Салтикова відкрила власний будинок моди, де одягала забезпечених прихильниць і подружок з шоу-бізнесу.

Але у 2015 році бізнес довелося закрити, за словами зірки, держава не підтримує малий бізнес, тому підприємці відмовляються вести справи.

Нагадаємо, що задоволений Басков вразив нічними втіхами і показав свою дівчинку: "неможливо солодка»

Як повідомляла Politeka, Басков "поплив" від чарівної Лорак і заговорив про вінчання: "може все-таки так?"

Також Politeka писала, що біда у Баскова: невтішний артист вразив одкровенням, «Царство Небесне тобі…»