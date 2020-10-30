Даже у звезд бывают случаи, когда не везет

Если ты знаменит, это значит, что во всем тебя ждет удача

Давайте познакомимся со звездами, которые решили вложить средства в собственное дело, но потерпели поражение, передает Politeka.net.

34-летняя российская певица, блогерша и звезда "Дом-2" Ольга Бузова трудоголик, но иногда все ее старания идут насмарку. Звезда запускала собственный бренд одежды Olga Buzova Design, выпустила свою книгу, создала свою криптовалюту, открыла неприбыльный ресторан быстрого питания "BUZfood" - во всех этих делах звезду ждала неудача.

Однако красотку все равно любят миллионы за ее трудоголизм и невероятную харизму.

Певец Николай Басков также открывал собственный ресторан "Baskov club" на месте гей-клуба. По идее создателей, заведение должно было стать народным, однако спустя всего полгода его пришлось закрыть. Говорят, цены были баснословными, поэтому народ никак не "подтягивался". Кроме того, был убит арт-директор ресторана.

Позже Басков отрекся от клуба, мол, он всего лишь позволил использовать свое имя в рекламных целях.

За свою жизнь Алла Пугачева "прогорела" не единожды. Один из последних неудачных случаев стало открытие мастерской эстрадного искусства "Рецитал" в 2017 году.

Дорогущая аренда огромного офиса на Арбате требовала больших вложений и в результате не окупилась.

Певица София Ротару открыла фешенебельную гостиницу "Villa Sofia" в Ялте. По слухам, бизнес звезды вовсе не приносил ей прибыли, ведь постояльцев было мало из-за огромных цен на номера. Однако директор артистки ранее утверждал, что гостиница была лишь закрыта на ремонт.

Певица Ирина Салтыкова открыла собственный дом моды, где одевала обеспеченных поклонниц и подружек из шоу-бизнеса.

Но в 2015 году бизнес пришлось закрыть, по словам звезды, государство не поддерживает малый бизнес, поэтому предприниматели отказываются вести дела.

Напомним, что довольный Басков поразил ночными утехами и показал свою девочку: «Невозможно сладкая»

Как сообщала Politeka, Басков "поплыл" от обаятельной Лорак и заговорил о венчании: "Может всё-таки да?"

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