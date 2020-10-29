За перші півроку роботи українські банки недоотримали 22% прибутку

Про це йдеться у звіті НБУ, опублікованому на офіційному сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, в січні-вересні 2020 року банки отримали 37,6 млрд гривень чистого прибутку. Це виявилося на 22% менше, ніж вони отримали в аналогічний період минулого року.

Відзначається, що прибуток істотно скоротився через зниження бізнес-активності, пов'язаної з карантином. Крім цього, впав попит на кредити, в той час, як кількість неплатежів за кредитами зросла. Все це, як заявляють в НБУ, негативно відбилося на доходах банків.

Як стало відомо, за перші півроку 2020 року темпи зростання чистого комісійного доходу банків рекордно скоротилися. Показник виявився найнижчим за останні чотири роки. У НБУ додали, що обсяги чистих доходів банків поки що є достатніми, щоб покрити адміністративні витрати більшості фінустанов.

Крім цього, в Нацбанку заявили, що з 74 банків станом на жовтень прибутковими були 62 установи. Зазначається, що більшу частину прибутку сформував державний ПриватБанк. Його прибуток склав 56,6% від усього прибутку.

Нагадаємо, що ПриватБанк блокує останні гроші безробітних українців: "це не мій дохід, а допомога від держави!".

Як повідомляла Politeka, Нацбанк назвав українцям банки, з якими заборонено мати справу: "можуть примусово закрити рахунки".

Також Politeka писала, що курс долара неприємно здивує українців, озвучений новий прогноз: "зниження гривні...".