НБУ назвав банки, з якими українцям ні в якому разі не можна вести справи

Як повідомляє Politeka.net, до забороненого списку увійшли 17 компаній,. Він міститься у внутрішньому листі Нацбанку з підписом директора департаменту фінансового моніторингу Нацбанку Віталія Черняка, передає "Курс".

Під заборону потрапили виключно банки з Ірану, тепер українським банкам не можна проводити з ними будь-які оборудки або операції:

Amin Investment Bank;

Bank Keshavarzi Iran;

Bank Maskan;

Bank Refah Kargaran;

Bank-e Shahr;

Eghtesad Novin Bank;

Gharzolhasaneh Resalat Bank;

Hekmat Iranian Bank;

Iran Zamin Bank;

Karafarin Bank;

Khavarmianeh Bank (ще відомий під назвою Middle East Bank);

Mehr Iran Credit Union Bank;

Pasargad Bank;

Saman Bank;

Sarmayeh Bank;

Tosee Taavon Bank (ще називають Cooperative Development Bank);

Tourism Bank.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти ряду іранських банків, а потім передало список в НБУ через американське посольство. Такі заходи вжили для блокування грошових потоків, які можуть фінансувати розвиток ядерної програми Ірану, створення ракет, ведення терористичної діяльності. Експерти пояснили, що такі операції можуть проводити навіть через фізосіб з України, які не підозрюють про справжні цілі.

"Тероризм - це дуже серйозно: якщо людина буде помічена у фінансових операціях з терористами, то їй можуть примусово закрити всі рахунки, а кошти з них повернути буде дуже складно", - зазначив адвокат Ростислав Кравець.

Раніше Нацбанк назвав найбільш проблемні українські банки. Найбільш збитковим виявився державний "Укрексімбанк", який втратив 2,243 мільярда гривень, на другому місці опинився Промінвестбанк зі збитком в 330,93 мільйона гривень.

Нагадавши, Нацбанк скасував 25 копійок, на яких монетах тепер можна заробити.

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