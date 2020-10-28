Українська телеведуча і зірка шоу" Танці з зірками " Ольги Фреймтут дала настанови 14-річній доньці від першого шлюбу

Злата Мітчелл опублікувала в соцмережі "Instagram" емоційний пост, в якому розповіла про душевні переживання і зміну світогляду, пише Politeka.net. Дівчина заявила, що різко переглянула свої погляди після літа, повного вечірок і нових знайомств, тепер вона не бажає мати друзів.

"Ви, хлоп'ята, не варті моєї уваги і енергії. Найбільший урок, який мені викладало життя, полягає в наступному; Ти єдине, що у тебе є".

Ольга Фреймут відповіла дочці в коментарі і дала цінну життєву пораду щодо дружби. Телеведуча пояснила, що дружба існує і потрібна, хоча ставитися до людей потрібно з обережністю.

"Злата - сильна життєва позиція, несподівано, що в такому юному віці. Іноді люди не розмірковують так і в старості. У мене були різні періоди в житті: друзів було багато в моменти піку популярності. А коли я вибрала "життя для себе", на свій розсуд бути щасливою, - зникли. Залишилися троє-четверо, у цьому є цінність дружби - бути поруч до кінця", - розповіла зірка. - "Не відмовляйся від друзів, Злата. Але не шукай їх панічно - придивляйся до тих, хто поруч".

Раніше Оля Фреймут в одному з інтерв'ю розповіла, що у Злати непрості стосунки з її новим чоловіком Володимиром Локотко. Вітчим постійно намагається допомагати, проте дружити у них не виходить:

"Володя завжди поруч. Якось у Злати вибило світло, повідомляю Володі", - поділилася ведуча історією з життя. - "Хоч це сталося і вдень, він нічого не сказавши, відразу поїхав туди і викликав електриків. Але мовчки. У них не буває задушевних розмов".

Нагадаємо, що нова сутичка скандальної Ольги Фреймут з Кухар на" Танцях з зірками": "досить нити в камеру, а вперед в зал!".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк і Фреймут влаштували пристрасті на "Танцях з зірками", дісталося і Єфросиніній: "у паркет закопає"

Також Politeka писала, що конфлікт Фреймут і Єфросиніної на "Танцях з зірками" отримає продовження: "Ольга Батьковна, тримайтеся!".